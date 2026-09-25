Уцененный товар Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H хорошее состояние, 736601
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
центробежный
Мощность
71
Высота подъема
4.3
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%5 500 руб. 7 850 руб.
В наличии
Код товара: 736601
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5 500 руб. -30%
7 850 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
центробежный
Мощность
71
Высота подъема
4.3
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Ширина, см
10.2
Высота, см
12.5
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
7.97
Описание товара Уцененный товар Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, насос, прокладка 2шт, документация
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
центробежный
Мощность
71
Высота подъема
4.3
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Ширина, см
10.2
Высота, см
12.5
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Страна производитель
Италия
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, насос, прокладка 2шт, документация
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Уцененный товар Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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