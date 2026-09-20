Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel
Дренажный насос Denzel DPL800X 97324 мощностью 800 Вт и производительностью 16500 л/ч обеспечивает подъем грязной воды на высоту до 7 м и используется для откачивания сточных вод из затопленных подвальных помещений. Максимальная глубина погружения составляет 7 м. Насос подходит для воды, содержащей твердые и мягкие включения диаметром до 35 мм. Также может использоваться для подачи воды из колодца или открытого водоема с целью орошения сада или огорода.
Преимущества
- Автономная работа — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже допустимого и запускает при его повышении, контроль пользователя не требуется.
- Прочность — корпус насосной части из нержавеющей стали устойчив к механическим воздействиям и образованию коррозии.
- Надежность — рабочее колесо из полиамида выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Степень защиты IPX8 — внутренние компоненты надежно изолированы от проникновения влаги.
- Продуманная конструкция — в верхней части корпуса имеется ручка для привязывания троса, а также комфортного перемещения насоса.
- Гарантия 3 года — высокое качество дренажного насоса подтверждено производителем.
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Дренажный насос Denzel DPL800X 97324 мощностью 800 Вт и производительностью 16500 л/ч обеспечивает подъем грязной воды на высоту до 7 м и используется для откачивания сточных вод из затопленных подвальных помещений. Максимальная глубина погружения составляет 7 м. Насос подходит для воды, содержащей твердые и мягкие включения диаметром до 35 мм. Также может использоваться для подачи воды из колодца или открытого водоема с целью орошения сада или огорода.
Преимущества
- Автономная работа — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже допустимого и запускает при его повышении, контроль пользователя не требуется.
- Прочность — корпус насосной части из нержавеющей стали устойчив к механическим воздействиям и образованию коррозии.
- Надежность — рабочее колесо из полиамида выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Степень защиты IPX8 — внутренние компоненты надежно изолированы от проникновения влаги.
- Продуманная конструкция — в верхней части корпуса имеется ручка для привязывания троса, а также комфортного перемещения насоса.
- Гарантия 3 года — высокое качество дренажного насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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