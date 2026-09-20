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Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel купить с доставкой в Москве
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Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel

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Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 1
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 2
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 3
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 4
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 5
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 6
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 7
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 8
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 9
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 10
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 11
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 12
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 13
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 14
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 15
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 16
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 17
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 18
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 19
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 20
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 21
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 22
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 23
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 24
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 25
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 26
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 27
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 28
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 29
Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 1
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 2
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 3
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 4
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 5
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 6
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 7
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 8
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 9
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 10
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 11
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 12
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 13
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 14
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 15
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 16
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 17
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 18
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 19
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 20
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 21
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 22
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 23
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 24
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 25
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 26
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 27
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 28
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 29
  • Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658291
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Ширина, см
46
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel

Дренажный насос Denzel DPL800X 97324 мощностью 800 Вт и производительностью 16500 л/ч обеспечивает подъем грязной воды на высоту до 7 м и используется для откачивания сточных вод из затопленных подвальных помещений. Максимальная глубина погружения составляет 7 м. Насос подходит для воды, содержащей твердые и мягкие включения диаметром до 35 мм. Также может использоваться для подачи воды из колодца или открытого водоема с целью орошения сада или огорода.

Преимущества

  • Автономная работа — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже допустимого и запускает при его повышении, контроль пользователя не требуется.
  • Прочность — корпус насосной части из нержавеющей стали устойчив к механическим воздействиям и образованию коррозии.
  • Надежность — рабочее колесо из полиамида выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Степень защиты IPX8 — внутренние компоненты надежно изолированы от проникновения влаги.
  • Продуманная конструкция — в верхней части корпуса имеется ручка для привязывания троса, а также комфортного перемещения насоса.
  • Гарантия 3 года — высокое качество дренажного насоса подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Дренажный насос DPL800X, 800 Вт, подъем 7 м, 16500 л/ч Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Ширина, см
46
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Описание

Дренажный насос Denzel DPL800X 97324 мощностью 800 Вт и производительностью 16500 л/ч обеспечивает подъем грязной воды на высоту до 7 м и используется для откачивания сточных вод из затопленных подвальных помещений. Максимальная глубина погружения составляет 7 м. Насос подходит для воды, содержащей твердые и мягкие включения диаметром до 35 мм. Также может использоваться для подачи воды из колодца или открытого водоема с целью орошения сада или огорода.

Преимущества

  • Автономная работа — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже допустимого и запускает при его повышении, контроль пользователя не требуется.
  • Прочность — корпус насосной части из нержавеющей стали устойчив к механическим воздействиям и образованию коррозии.
  • Надежность — рабочее колесо из полиамида выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Степень защиты IPX8 — внутренние компоненты надежно изолированы от проникновения влаги.
  • Продуманная конструкция — в верхней части корпуса имеется ручка для привязывания троса, а также комфортного перемещения насоса.
  • Гарантия 3 года — высокое качество дренажного насоса подтверждено производителем.
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Отзывы


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