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Насос дренажный Makita PF0410 купить с доставкой в Москве
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Насос дренажный Makita PF0410

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Насос дренажный Makita PF0410 - фото 1
Насос дренажный Makita PF0410 - фото 2
Насос дренажный Makita PF0410 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос дренажный
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежная
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
грязная
  • Насос дренажный Makita PF0410 - фото 1
  • Насос дренажный Makita PF0410 - фото 2
  • Насос дренажный Makita PF0410 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
5 260 руб.  6 659 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266922
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Насос дренажный
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежная
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16.8
Высота, см
34.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х21
Вес, кг.
4.88

Описание товара Насос дренажный Makita PF0410

Насос Makita – надежный помощник для эффективного дренажа. Этот дренажный насос обладает мощностью в 400 Вт и способен перекачивать до 140 литров воды в минуту, что делает его незаменимым для быстрого и качественного осушения различных участков. Компактный и легкий, он весит всего 4,3 кг и имеет размеры 34,5 см в высоту и 16,8 см в ширину, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Забор воды осуществляется с нижней части насоса, а поплавковый выключатель автоматически регулирует работу устройства в зависимости от уровня воды. Максимальная глубина погружения составляет 5 метров, что подходит для большинства бытовых нужд. Насос Makita оснащен надежной центробежной конструкцией и способен работать с частицами размером до 35 мм, что обеспечивает долгий срок службы и низкий риск засорения. Диаметр разъема соединения составляет 1 дюйм, что упрощает подключение к различным системам. Этот насос идеально подходит для использования в условиях с максимальной температурой воды до 35°C и высотой подъема до 5 метров, что делает его универсальным решением для различных задач в частном доме или на даче. Бренд Makita гарантирует высокое качество и долговечность продукции, обеспечивая пользователю уверенность и комфорт в эксплуатации.

Отзывы о товаре Насос дренажный Makita PF0410




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Насос дренажный
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежная
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16.8
Высота, см
34.5
Страна производитель
Китай
Описание
Насос Makita – надежный помощник для эффективного дренажа. Этот дренажный насос обладает мощностью в 400 Вт и способен перекачивать до 140 литров воды в минуту, что делает его незаменимым для быстрого и качественного осушения различных участков. Компактный и легкий, он весит всего 4,3 кг и имеет размеры 34,5 см в высоту и 16,8 см в ширину, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Забор воды осуществляется с нижней части насоса, а поплавковый выключатель автоматически регулирует работу устройства в зависимости от уровня воды. Максимальная глубина погружения составляет 5 метров, что подходит для большинства бытовых нужд. Насос Makita оснащен надежной центробежной конструкцией и способен работать с частицами размером до 35 мм, что обеспечивает долгий срок службы и низкий риск засорения. Диаметр разъема соединения составляет 1 дюйм, что упрощает подключение к различным системам. Этот насос идеально подходит для использования в условиях с максимальной температурой воды до 35°C и высотой подъема до 5 метров, что делает его универсальным решением для различных задач в частном доме или на даче. Бренд Makita гарантирует высокое качество и долговечность продукции, обеспечивая пользователю уверенность и комфорт в эксплуатации.
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