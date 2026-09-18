Насос дренажный Makita PF0410
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Характеристики
Описание товара Насос дренажный Makita PF0410
Насос Makita – надежный помощник для эффективного дренажа. Этот дренажный насос обладает мощностью в 400 Вт и способен перекачивать до 140 литров воды в минуту, что делает его незаменимым для быстрого и качественного осушения различных участков. Компактный и легкий, он весит всего 4,3 кг и имеет размеры 34,5 см в высоту и 16,8 см в ширину, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Забор воды осуществляется с нижней части насоса, а поплавковый выключатель автоматически регулирует работу устройства в зависимости от уровня воды. Максимальная глубина погружения составляет 5 метров, что подходит для большинства бытовых нужд. Насос Makita оснащен надежной центробежной конструкцией и способен работать с частицами размером до 35 мм, что обеспечивает долгий срок службы и низкий риск засорения. Диаметр разъема соединения составляет 1 дюйм, что упрощает подключение к различным системам. Этот насос идеально подходит для использования в условиях с максимальной температурой воды до 35°C и высотой подъема до 5 метров, что делает его универсальным решением для различных задач в частном доме или на даче. Бренд Makita гарантирует высокое качество и долговечность продукции, обеспечивая пользователю уверенность и комфорт в эксплуатации.
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