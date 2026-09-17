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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 купить с доставкой в Москве
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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75

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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 1
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 2
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 3
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 4
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 5
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Потребляемая мощность
900
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
55
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 1
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 2
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 3
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 4
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 5
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
13 470 руб.  20 774 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142663
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
75
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Потребляемая мощность
900
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
55
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Высота, см
81.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
62х21х16
Вес, кг.
12.7

Описание товара Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75

Погружной насос ВОДОМЕТ 55/75 предназначен для подачи воды из скважин, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода. Насос предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, открытых водоемов и может быть использован для полива, автоматизированного водоснабжения, для набора емкостей.

Отзывы о товаре Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/75




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
75
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Потребляемая мощность
900
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
55
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Развернуть
Высота, см
81.5
Страна производитель
Россия
Описание
Погружной насос ВОДОМЕТ 55/75 предназначен для подачи воды из скважин, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода. Насос предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, открытых водоемов и может быть использован для полива, автоматизированного водоснабжения, для набора емкостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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