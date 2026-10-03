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Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик купить с доставкой в Москве
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Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик

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Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 1
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 2
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 3
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 4
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 5
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 6
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 7
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 8
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 9
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 10
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 11
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 12
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 13
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 14
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 15
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 16
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 17
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 18
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поверхностный насос
Тип выключателя
механический
Мощность
650
Высота подъема
37
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 1
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 2
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 3
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 4
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 5
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 6
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 7
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 8
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 9
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 10
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 11
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 12
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 13
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 14
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 15
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 16
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 17
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 18
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748049
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Поверхностный насос
Тип выключателя
механический
Мощность
650
Высота подъема
37
Максимальная температура воды
35°C
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
35
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х23
Вес, кг.
6.19

Описание товара Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик

Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П 97244, с корпусом насосной части из пластика, мощностью 650 Вт, предназначен для перекачивания воды с глубины до 8 м и со скоростью 3200 л/ч, создавая напор до 37 м. Высокой производительности достаточно для организации системы полива и водоснабжения в частном доме с несколькими точками водоразбора. Напор 37 м позволяет подавать воду на верхние этажи.

Преимущества

  • Высокий ресурс двигателя — на корпусе из алюминиевого сплава предусмотрены ребра охлаждения.
  • Защита от случайного запуска — кнопка включения закрыта специальным колпачком.
  • Продуманная конструкция — металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость насоса и снижают уровень вибраций.
  • Простая эксплуатация — включение и выключение осуществляется с помощью тумблера.
  • Легкое обслуживание — для откручивания пробки сливной горловины не нужны инструменты.
  • Комфортная транспортировка — насос весит 6 кг и снабжен удобной ручкой.



Теги товара: механический

Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Поверхностный насос
Тип выключателя
механический
Мощность
650
Высота подъема
37
Максимальная температура воды
35°C
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
35
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание

Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П 97244, с корпусом насосной части из пластика, мощностью 650 Вт, предназначен для перекачивания воды с глубины до 8 м и со скоростью 3200 л/ч, создавая напор до 37 м. Высокой производительности достаточно для организации системы полива и водоснабжения в частном доме с несколькими точками водоразбора. Напор 37 м позволяет подавать воду на верхние этажи.

Преимущества

  • Высокий ресурс двигателя — на корпусе из алюминиевого сплава предусмотрены ребра охлаждения.
  • Защита от случайного запуска — кнопка включения закрыта специальным колпачком.
  • Продуманная конструкция — металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость насоса и снижают уровень вибраций.
  • Простая эксплуатация — включение и выключение осуществляется с помощью тумблера.
  • Легкое обслуживание — для откручивания пробки сливной горловины не нужны инструменты.
  • Комфортная транспортировка — насос весит 6 кг и снабжен удобной ручкой.


Теги товара: механический
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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