Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-550
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-550
Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР Т7 АкваСенсор 550 Вт НПЧ-Т7-550 отличается надежностью, тихой работой и простотой в эксплуатации. Погружается в колодец, водоем, бассейн для откачивания чистой воды. Оснащен датчиками уровня воды и термопредохранителем, который гарантирует защиту от перегрева. Откачивание жидкости до остаточного уровня 1 мм; Возможность работы в ручном (постоянное включение) и в автоматическом режиме; Встроенные датчики уровня воды АкваСенсор - автоматическое включение и выключение насоса; Двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную и надежную работу; Ударопрочный корпус насоса; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Встроенный обратный клапан предотвращает разлив жидкости после выключения насоса и сокращает время всасывания при повторном запуске; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для чистой воды ЗУБР Т7 АкваСенсор НПЧ-Т7-550. Насос; Выходной штуцер; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Достоинства:
Комментарий:
идеальный насос для откачки воды в маленьком пространстве где поплавок может застрять ,и где необходимо откачать воду почти до нуля !
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в приямок бассейна, воду откачивает почти до сухого! Работает тихо. Рекомендую ставить дополнительно металлическую сетку около забора воды, чтобы мелкие камни и мусор не засосал и не повредил лопатки насоса. Из минусов- нет автономного режима на включение и выключения при минимальном уровне воды, включал принудительно на постоянку.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-550
Достоинства:
Комментарий:
идеальный насос для откачки воды в маленьком пространстве где поплавок может застрять ,и где необходимо откачать воду почти до нуля !
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в приямок бассейна, воду откачивает почти до сухого! Работает тихо. Рекомендую ставить дополнительно металлическую сетку около забора воды, чтобы мелкие камни и мусор не засосал и не повредил лопатки насоса. Из минусов- нет автономного режима на включение и выключения при минимальном уровне воды, включал принудительно на постоянку.