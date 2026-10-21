Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST
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Характеристики
Описание товара Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST
Вытяжка Gefest ВО-2601 К41 это кухонная вытяжка черная, встраиваемая конструкция которой гармонично скрывается в мебели, не нарушая линий современного интерьера. Модель шириной 60 см подходит даже для компактных кухонь, занимая всего 14 см в глубину при высоте 50 см. Вытяжка Gefest работает в двух режимах отвода и циркуляции, эффективно удаляя пары, жир и запахи без необходимости частого вмешательства. Производительность достигает 300 м/ч, что обеспечивает быстрое обновление воздуха при интенсивной готовке. Три скорости вентилятора регулируются механическими кнопками, позволяя точно подобрать интенсивность работы. Две лампы по 25 Вт равномерно освещают варочную поверхность, а общая потребляемая мощность не превышает 135 Вт. Уровень шума на максимальной скорости составляет 65 дБ достаточно тихо для повседневного использования. Вытяжка кухонная 60 см оснащена съёмным металлическим фильтром для улавливания жира и угольным кассетным фильтром, нейтрализующим запахи в режиме рециркуляции. Эффективность очистки воздуха от аэрозолей достигает 82%, что поддерживает ощущение свежести даже при частом приготовлении пищи. Вытяжка для кухни подойдёт семьям, ценящим порядок и простоту ухода: фильтры легко снимаются и моются, а встраиваемый формат не требует дополнительного места. Модель сочетает функциональность, надёжность и лаконичный дизайн, оставаясь незаметной, но всегда готовой к работе.
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