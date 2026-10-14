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Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный

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Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный - фото 1
Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный - фото 2
Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный - фото 1
  • Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный - фото 2
  • Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
В наличии
Код товара: 751886
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный
1 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aura
Особенности
Оплетка
Материал проводника кабеля
медь
Тип межблочного кабеля
4RCA-4RCA
Цвет
черный
Тип комплектующей
межблочный кабель
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный

Межблочный кабель Aura 4RCA - 4RCA черный предназначен для передачи аналогового звука в формате стерео. Типы разъемов – Male. Кабель Aura 4RCA - 4RCA обладает длиной 5 м. Оболочка изделия сделана из ПВХ, а проводник – из меди.

Отзывы о товаре Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный




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Характеристики
Бренд
Aura
Особенности
Оплетка
Материал проводника кабеля
медь
Тип межблочного кабеля
4RCA-4RCA
Цвет
черный
Тип комплектующей
межблочный кабель
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Описание
Межблочный кабель Aura 4RCA - 4RCA черный предназначен для передачи аналогового звука в формате стерео. Типы разъемов – Male. Кабель Aura 4RCA - 4RCA обладает длиной 5 м. Оболочка изделия сделана из ПВХ, а проводник – из меди.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Межблочный кабель Aura RCA-B254, 5 м, 4-канальный - данный товар вы можете купить по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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