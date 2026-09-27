Ремкомплект HP 3WT89MC LaserJet Transfer Kit
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Характеристики
Описание товара Ремкомплект HP 3WT89MC LaserJet Transfer Kit
Узел переноса HP 3WT89MC представляет собой оригинальный комплект для обслуживания принтеров HP Color LaserJet Enterprise, разработанный для обеспечения стабильно высокого качества печати и продления срока службы вашего оборудования. Этот узел, также известный под артикулами 3WT89A и 3WT89-67901, является ключевым компонентом в системе формирования изображения, отвечающим за точную передачу тонера на бумагу. Данный узел переноса играет критически важную роль в процессе цветной лазерной печати, обеспечивая четкость, яркость и точность цветопередачи каждого отпечатка. Своевременная замена узла переноса гарантирует бесперебойную работу принтера и предотвращает появление дефектов печати, таких как полосы, пятна или неточное совмещение цветов. Использование оригинальных комплектующих HP помогает поддерживать оптимальную производительность и надежность вашего печатного устройства.
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