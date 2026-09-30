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Green Day - American Idiot (Box) (coloured) (0093624862673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - American Idiot (Box) (coloured) (0093624862673) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
AMERICAN IDIOT
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, deluxe
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - American Idiot (Box) (coloured) (0093624862673) - фото 1
  • Green Day - American Idiot (Box) (coloured) (0093624862673) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748433
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Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624862673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
AMERICAN IDIOT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
American Idiot, Jesus of Suburbia: I. Jesus of Suburbia/II. City of the Damned/III. I Don't Care/IV. Dearly Beloved/V. Tales of Another Broken Home, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Are We the Waiting, St. Jimmy, Give Me Novacaine, She's A Rebel, Extraordinary Girl, Letterbomb, Wake Me Up When September Ends, Homecoming: I. The Death of St. Jimmy/II. East 12th St.7III. Nobody Likes You/IV. Rock and Roll Girlfriend/V. We're Coming Home Again, Whatsername, American Idiot (Live), Jesus of Subur
Версия издания
цветной винил, deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
2 BR
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Green Day - American Idiot (Box) (coloured) (0093624862673) виниловая пластинка

Deluxe-издание к 20-летию седьмого студийного альбома "American Idiot" американской рок- группы Green Day Бокс-сет 8 LP (разных цветов) + 2 Blu-ray. Спродюсированный Робом Кавалло, American Idiot был концептуальным альбомом, который стал одним из самых высоко оцененных и коммерчески успешных альбомов Green Day, возглавив чарты в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. В 2005 году American Idiot выиграл премию Грэмми за лучший рок-альбом и был номинирован в шести других категориях, включая «Альбом года». Альбом включает сингл "Boulevard of Broken Dreams", который выиграл премию Грэмми 2006 года за лучшую запись года. Юбилейный комплект на цветном виниле включает, помимо оригинального альбома: - Бисайды, бонус-треки и демо - 15 неизданных демо - Концерт 2004 года из 15 песен на Irving Plaza, Нью-Йорк (9 песен ранее не издавались) - 36-страничная книга в виниловой коробке - Введение Роба Кавалло - Заметки критика и журналиста Дэвида Фрике - Совершенно новый документальный фильм: 20 Years of American Idiot, а также документальный фильм Heart Like a Handgrenade и записи BBC Live - Большой флаг Green Day - Красный галстук «American Idiot»



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Green Day - American Idiot (Box) (coloured) (0093624862673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624862673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
AMERICAN IDIOT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
American Idiot, Jesus of Suburbia: I. Jesus of Suburbia/II. City of the Damned/III. I Don't Care/IV. Dearly Beloved/V. Tales of Another Broken Home, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Are We the Waiting, St. Jimmy, Give Me Novacaine, She's A Rebel, Extraordinary Girl, Letterbomb, Wake Me Up When September Ends, Homecoming: I. The Death of St. Jimmy/II. East 12th St.7III. Nobody Likes You/IV. Rock and Roll Girlfriend/V. We're Coming Home Again, Whatsername, American Idiot (Live), Jesus of Subur
Развернуть
Версия издания
цветной винил, deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
2 BR
Страна производитель
США
Описание
Deluxe-издание к 20-летию седьмого студийного альбома "American Idiot" американской рок- группы Green Day Бокс-сет 8 LP (разных цветов) + 2 Blu-ray. Спродюсированный Робом Кавалло, American Idiot был концептуальным альбомом, который стал одним из самых высоко оцененных и коммерчески успешных альбомов Green Day, возглавив чарты в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. В 2005 году American Idiot выиграл премию Грэмми за лучший рок-альбом и был номинирован в шести других категориях, включая «Альбом года». Альбом включает сингл "Boulevard of Broken Dreams", который выиграл премию Грэмми 2006 года за лучшую запись года. Юбилейный комплект на цветном виниле включает, помимо оригинального альбома: - Бисайды, бонус-треки и демо - 15 неизданных демо - Концерт 2004 года из 15 песен на Irving Plaza, Нью-Йорк (9 песен ранее не издавались) - 36-страничная книга в виниловой коробке - Введение Роба Кавалло - Заметки критика и журналиста Дэвида Фрике - Совершенно новый документальный фильм: 20 Years of American Idiot, а также документальный фильм Heart Like a Handgrenade и записи BBC Live - Большой флаг Green Day - Красный галстук «American Idiot»


Теги товара: Панк-рок
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