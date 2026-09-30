Green Day - American Idiot (Box) (coloured) (0093624862673) виниловая пластинка
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Описание товара Green Day - American Idiot (Box) (coloured) (0093624862673) виниловая пластинка
Deluxe-издание к 20-летию седьмого студийного альбома "American Idiot" американской рок- группы Green Day Бокс-сет 8 LP (разных цветов) + 2 Blu-ray. Спродюсированный Робом Кавалло, American Idiot был концептуальным альбомом, который стал одним из самых высоко оцененных и коммерчески успешных альбомов Green Day, возглавив чарты в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. В 2005 году American Idiot выиграл премию Грэмми за лучший рок-альбом и был номинирован в шести других категориях, включая «Альбом года». Альбом включает сингл "Boulevard of Broken Dreams", который выиграл премию Грэмми 2006 года за лучшую запись года. Юбилейный комплект на цветном виниле включает, помимо оригинального альбома: - Бисайды, бонус-треки и демо - 15 неизданных демо - Концерт 2004 года из 15 песен на Irving Plaza, Нью-Йорк (9 песен ранее не издавались) - 36-страничная книга в виниловой коробке - Введение Роба Кавалло - Заметки критика и журналиста Дэвида Фрике - Совершенно новый документальный фильм: 20 Years of American Idiot, а также документальный фильм Heart Like a Handgrenade и записи BBC Live - Большой флаг Green Day - Красный галстук «American Idiot»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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