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Simply Red - Recollections (8719262043459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simply Red - Recollections (8719262043459) виниловая пластинка

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Simply Red - Recollections (8719262043459) - фото 2
Simply Red - Recollections (8719262043459) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Recollections
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simply Red - Recollections (8719262043459) - фото 1
  • Simply Red - Recollections (8719262043459) - фото 2
  • Simply Red - Recollections (8719262043459) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 880 руб. 
Начислим 358 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748291
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Simply Red - Recollections (8719262043459) виниловая пластинка
10 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Recollections
Жанр
Jazz
Трек-лист
Come To My Aid, Sad Old Red, Look At You Now, Heaven, Jericho, Money's Too Tight (To Mention), Holding Back The Years, Picture Book, Open Up The Red Box, The Right Thing, To Be With You, It's Only Love, A New Flame, You've Got It, Ev'ry Time We Say Goodbye, More, If You Don’t Know Me By Now, Enough, Something Got Me Started, Thrill Me, Stars, Your Mirror, For Your Babies, Angel, Fairground, Never Never Love, So Beautiful, The Air That I Breathe, Mellow My Mind, Say You Love Me, Night Nurse, Ain'
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Simply Red - Recollections (8719262043459) виниловая пластинка

Группа Simply Red отмечает четыре десятилетия своей музыкальной карьеры альбомом "Recollections" — 40 великолепных, заново записанных версий своих классических песен. Созданный в сотрудничестве с давним коллегой Энди Райтом, сборник предлагает прекрасные, но в то же время точные записи таких нестареющих хитов, как "Money's Too Tight To Mention", "Holding Back The Years", "Stars", "Fairground" и многих других. Мик Хакналл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы посчитали уместным выпустить эти записи. Энди Райт поставил перед собой задачу воссоздать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отметить наши 40 лет вместе с ними». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз возглавив британские чарты, набрав 2 миллиарда прослушиваний и создав наследие хитов, которое охватывает несколько поколений, Simply Red остаются одной из самых популярных британских групп. Настоящее торжество Simply Red — прошлого, настоящего и вечного. Это издание на 4 виниловых пластинках содержит 40 великолепных, заново записанных версий их лучших треков и выпущено на черном виниле.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Recollections
Жанр
Jazz
Трек-лист
Come To My Aid, Sad Old Red, Look At You Now, Heaven, Jericho, Money's Too Tight (To Mention), Holding Back The Years, Picture Book, Open Up The Red Box, The Right Thing, To Be With You, It's Only Love, A New Flame, You've Got It, Ev'ry Time We Say Goodbye, More, If You Don’t Know Me By Now, Enough, Something Got Me Started, Thrill Me, Stars, Your Mirror, For Your Babies, Angel, Fairground, Never Never Love, So Beautiful, The Air That I Breathe, Mellow My Mind, Say You Love Me, Night Nurse, Ain'
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Группа Simply Red отмечает четыре десятилетия своей музыкальной карьеры альбомом "Recollections" — 40 великолепных, заново записанных версий своих классических песен. Созданный в сотрудничестве с давним коллегой Энди Райтом, сборник предлагает прекрасные, но в то же время точные записи таких нестареющих хитов, как "Money's Too Tight To Mention", "Holding Back The Years", "Stars", "Fairground" и многих других. Мик Хакналл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы посчитали уместным выпустить эти записи. Энди Райт поставил перед собой задачу воссоздать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отметить наши 40 лет вместе с ними». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз возглавив британские чарты, набрав 2 миллиарда прослушиваний и создав наследие хитов, которое охватывает несколько поколений, Simply Red остаются одной из самых популярных британских групп. Настоящее торжество Simply Red — прошлого, настоящего и вечного. Это издание на 4 виниловых пластинках содержит 40 великолепных, заново записанных версий их лучших треков и выпущено на черном виниле.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simply Red - Recollections (8719262043459) виниловая пластинка - стоимость товара 10880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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