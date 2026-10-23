Ключ разводной СИБРТЕХ 15529, 375 мм, никелированный
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Характеристики
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
40
Длина, мм
375
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
В наличии
Код товара: 744199
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
40
Длина, мм
375
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х11х3
Вес, кг.
1.29
Описание товара Ключ разводной СИБРТЕХ 15529, 375 мм, никелированный
Никелированный разводной ключ Сибртех 15529 длиной 375 мм будет полезен монтажникам, газовщикам и другим мастерам для работы с резьбовыми соединениями. Регулируемые зажимные губки позволяют работать как с мелким, так и крупным крепежом, поэтому инструмент заменяет несколько гаечных ключей разного размера.
Преимущества
- Высокий ресурс — ключ изготовлен из углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
- Защита от воздействия влаги — благодаря никелевому покрытию инструмент устойчив к образованию коррозии.
- Точность проводимых работ — на подвижной губке имеется точечная риска, а на неподвижной — измерительная шкала.
- Комфортная работа — обливная рукоятка не выскальзывает из ладони.
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
40
Длина, мм
375
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Никелированный разводной ключ Сибртех 15529 длиной 375 мм будет полезен монтажникам, газовщикам и другим мастерам для работы с резьбовыми соединениями. Регулируемые зажимные губки позволяют работать как с мелким, так и крупным крепежом, поэтому инструмент заменяет несколько гаечных ключей разного размера.
Преимущества
- Высокий ресурс — ключ изготовлен из углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
- Защита от воздействия влаги — благодаря никелевому покрытию инструмент устойчив к образованию коррозии.
- Точность проводимых работ — на подвижной губке имеется точечная риска, а на неподвижной — измерительная шкала.
- Комфортная работа — обливная рукоятка не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Ключ разводной СИБРТЕХ 15529, 375 мм, никелированный - по цене 1100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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