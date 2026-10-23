Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15795, КТР-5 (НИЗ)
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Характеристики
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
L-образные
Максимальное раскрытие губок, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 744082
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
L-образные
Угол губок, °
90
Минимальное раскрытие губок, мм
32
Максимальное раскрытие губок, мм
120
Максимальный диаметр трубы, мм
110
Длина, мм
800
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х12х4
Вес, кг.
5.5
Описание товара Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15795, КТР-5 (НИЗ)
Трубный рычажный ключ НИЗ КТР-5 15795 помогает захватывать и вращать трубы, фитинги и другие детали. Благодаря рычажному механизму позволяет эффективно решать поставленные задачи. Инструмент пригодится частным мастерам для проведения ремонтных работ в квартире или на даче.
Преимущества
- Стойкость к износу и долгий срок службы — ключ выполнен из углеродистой стали 45.
- Надежный захват деталей — зубья наклонены против направления вращения.
- Легкое раскрытие губок — в конструкции предусмотрено удобное колесико.
- Защита от коррозии — на инструмент нанесено лакокрасочное покрытие.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мир Инструмента
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
L-образные
Угол губок, °
90
Минимальное раскрытие губок, мм
32
Максимальное раскрытие губок, мм
120
Максимальный диаметр трубы, мм
110
Длина, мм
800
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Трубный рычажный ключ НИЗ КТР-5 15795 помогает захватывать и вращать трубы, фитинги и другие детали. Благодаря рычажному механизму позволяет эффективно решать поставленные задачи. Инструмент пригодится частным мастерам для проведения ремонтных работ в квартире или на даче.
Преимущества
- Стойкость к износу и долгий срок службы — ключ выполнен из углеродистой стали 45.
- Надежный захват деталей — зубья наклонены против направления вращения.
- Легкое раскрытие губок — в конструкции предусмотрено удобное колесико.
- Защита от коррозии — на инструмент нанесено лакокрасочное покрытие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15795, КТР-5 (НИЗ) - по цене 4490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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