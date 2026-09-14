Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
180
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730653
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Описание товара Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный
ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА
- Компактный проводной погружной блендер
- Венчик и измельчитель входят в комплект
- Чаша блендера емкостью 1 л с крышкой и ручкой
- Эффективный нож из нержавеющей стали
- Насадка для защиты покрытия посуды
- Регулировка скоростей
- Нож с 4 лезвиями из нержавеющей стали.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ КУЛИНАРОВ
Готовьте соусы, супы, десерты и многое другое за считанные секунды с помощью удобного погружного блендера KitchenAid 5KHBV83EAC кремового цвета.
Лёгкий и удобный
Рукоять отлично ложится в руку, а в компактном корпусе достаточно мощности, чтобы справиться с любой задачей — от измельчения до вспенивания.
Контролируйте текстуру
Управляйте скоростью одним пальцем, чем сильнее нажатие - тем выше обороты. Создавайте текстуру блюд с крупными кусочками или превращайте ингредиенты в нежное однородное пюре.
ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА
- Компактный проводной погружной блендер
- Венчик и измельчитель входят в комплект
- Чаша блендера емкостью 1 л с крышкой и ручкой
- Эффективный нож из нержавеющей стали
- Насадка для защиты покрытия посуды
- Регулировка скоростей
- Нож с 4 лезвиями из нержавеющей стали.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ КУЛИНАРОВ
Готовьте соусы, супы, десерты и многое другое за считанные секунды с помощью удобного погружного блендера KitchenAid 5KHBV83EAC кремового цвета.
Лёгкий и удобный
Рукоять отлично ложится в руку, а в компактном корпусе достаточно мощности, чтобы справиться с любой задачей — от измельчения до вспенивания.
Контролируйте текстуру
Управляйте скоростью одним пальцем, чем сильнее нажатие - тем выше обороты. Создавайте текстуру блюд с крупными кусочками или превращайте ингредиенты в нежное однородное пюре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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