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Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный

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Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 1
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 2
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 3
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 4
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 5
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 6
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 7
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 8
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 9
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 10
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
180
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 1
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 2
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 3
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 4
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 5
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 6
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 7
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 8
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 9
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 10
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730652
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
180
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик, измельчитель (600 мл), мерный стакан с крышкой, защитная насадка для лезвий в рабочем состоянии, погружная часть (20 см)
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х14
Вес, кг.
2.6

Описание товара Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный

Презентация продукта Ручной миксер KitchenAid 5KHBV83EER — это компактный и легкий ручной миксер со шнуром питания, который легко и удобно держать в руке. Его мощности всегда хватает от дробления до вспенивания. Благодаря регулировке скорости вы можете приготовить еду и напитки именно так, как вам хочется. Лезвие с 4 зубьями из нержавеющей стали позволяет быстро и эффективно приготовить пюре, густые соусы или даже шоколадный мусс из ингредиентов. Функции: Съемный смеситель (20,3 см) с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали. Это гарантирует, что ингредиенты легко смешиваются до желаемого состава. Подходит, например, для эффективного смешивания смузи, коктейлей, супов и хумуса. Регулятор скорости Вы получаете больше гибкости и контроля при приготовлении рецептов Входящие в комплект аксессуары Съемная мешалка (20,3 см) с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали. Машинная стирка (только для верхнего уровня). Съемная крышка для посуды: используйте защитный чехол для посуды, чтобы не повредить посуду при использовании ручного блендера. Машинная стирка (только для верхнего уровня). Насадка- венчик: для быстрого взбивания яичных белков, взбивания и эмульгирования винегрета и майонеза. Нельзя стирать в машине. Мини-резчик : например, для измельчения трав, орехов и сыра. Нельзя стирать в машине. 1-литровый градуированный кувшин для смешивания с крышкой и ручкой. Пластик без бисфенола А. Можно стирать в машине (только для верхнего уровня). Техническая информация: Скорость: Переменная Число оборотов в минуту: с лезвием 8250–11600 об/мин, с лезвием мини-механического резака 1375–1933 об/мин, с венчиком 825–1160 об/мин Материал корпуса: пластик Размеры изделия с ручкой для смешивания (В x Ш x Г): 41,4 ? 9,05 ? 6,35 см. Вес нетто (включая смеситель): 935 г Длина шнура: 152,5 см

Отзывы о товаре Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EER красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
180
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик, измельчитель (600 мл), мерный стакан с крышкой, защитная насадка для лезвий в рабочем состоянии, погружная часть (20 см)
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Страна производитель
Китай
Описание
Презентация продукта Ручной миксер KitchenAid 5KHBV83EER — это компактный и легкий ручной миксер со шнуром питания, который легко и удобно держать в руке. Его мощности всегда хватает от дробления до вспенивания. Благодаря регулировке скорости вы можете приготовить еду и напитки именно так, как вам хочется. Лезвие с 4 зубьями из нержавеющей стали позволяет быстро и эффективно приготовить пюре, густые соусы или даже шоколадный мусс из ингредиентов. Функции: Съемный смеситель (20,3 см) с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали. Это гарантирует, что ингредиенты легко смешиваются до желаемого состава. Подходит, например, для эффективного смешивания смузи, коктейлей, супов и хумуса. Регулятор скорости Вы получаете больше гибкости и контроля при приготовлении рецептов Входящие в комплект аксессуары Съемная мешалка (20,3 см) с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали. Машинная стирка (только для верхнего уровня). Съемная крышка для посуды: используйте защитный чехол для посуды, чтобы не повредить посуду при использовании ручного блендера. Машинная стирка (только для верхнего уровня). Насадка- венчик: для быстрого взбивания яичных белков, взбивания и эмульгирования винегрета и майонеза. Нельзя стирать в машине. Мини-резчик : например, для измельчения трав, орехов и сыра. Нельзя стирать в машине. 1-литровый градуированный кувшин для смешивания с крышкой и ручкой. Пластик без бисфенола А. Можно стирать в машине (только для верхнего уровня). Техническая информация: Скорость: Переменная Число оборотов в минуту: с лезвием 8250–11600 об/мин, с лезвием мини-механического резака 1375–1933 об/мин, с венчиком 825–1160 об/мин Материал корпуса: пластик Размеры изделия с ручкой для смешивания (В x Ш x Г): 41,4 ? 9,05 ? 6,35 см. Вес нетто (включая смеситель): 935 г Длина шнура: 152,5 см
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Отзывы


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