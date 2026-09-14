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Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой

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Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 1
Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 2
Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 3
Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 4
Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 5
Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 6
Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 7
Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 1
  • Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 2
  • Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 3
  • Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 4
  • Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 5
  • Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 6
  • Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 7
  • Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730532
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х20
Вес, кг.
3.5

Описание товара Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой

Блендеры Smeg — это сочетание элегантного дизайна и современного функционала, идеально вписывающегося в любую кухню. Этот погружной блендер с мощностью 700 Вт справится с любыми задачами, от смешивания до измельчения, благодаря четырем скоростям и режимам работы. Несомненным достоинством является его прочная конструкция: ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и эффективную работу с любыми ингредиентами. Модель весит всего 1,86 кг, что делает ее достаточно легкой и удобной в эксплуатации. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, предоставляя свободу движения в процессе приготовления. Блендер выполнен в стильном голубом цвете, что добавит яркий акцент на вашей кухне. Чаша измельчителя изготовлена из высококачественного пластика и предлагает объем 0,5 литра, что позволяет быстро справляться с нарезкой и измельчением продуктов. Также в комплект входит кувшин объемом 1,4 литра, идеально подходящий для приготовления коктейлей, супов и соусов. Производится этот элегантный прибор в Китае под известным брендом Smeg, который славится своим качеством и вниманием к деталям. Если вы ищете надежного помощника, способного удовлетворить все ваши кулинарные потребности, Smeg станет отличным выбором.

Отзывы о товаре Блендер погружной Smeg HBF03PBEU пастельный голубой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендеры Smeg — это сочетание элегантного дизайна и современного функционала, идеально вписывающегося в любую кухню. Этот погружной блендер с мощностью 700 Вт справится с любыми задачами, от смешивания до измельчения, благодаря четырем скоростям и режимам работы. Несомненным достоинством является его прочная конструкция: ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и эффективную работу с любыми ингредиентами. Модель весит всего 1,86 кг, что делает ее достаточно легкой и удобной в эксплуатации. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, предоставляя свободу движения в процессе приготовления. Блендер выполнен в стильном голубом цвете, что добавит яркий акцент на вашей кухне. Чаша измельчителя изготовлена из высококачественного пластика и предлагает объем 0,5 литра, что позволяет быстро справляться с нарезкой и измельчением продуктов. Также в комплект входит кувшин объемом 1,4 литра, идеально подходящий для приготовления коктейлей, супов и соусов. Производится этот элегантный прибор в Китае под известным брендом Smeg, который славится своим качеством и вниманием к деталям. Если вы ищете надежного помощника, способного удовлетворить все ваши кулинарные потребности, Smeg станет отличным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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