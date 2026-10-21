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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 440 руб. 
Начислим 600 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая
37 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.2x37.5см
Размеры в упаковке, см
68х44х44
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая

Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, электронное управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, часы, защита от детей, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, ширина 59.5 см, цвет бежевый.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.2x37.5см
Описание
Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, электронное управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, часы, защита от детей, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, ширина 59.5 см, цвет бежевый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - данный товар вы можете купить по цене 37440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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