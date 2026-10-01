Кофемашина Rondell RDE-1108
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Rondell RDE-1108
Автоматические кофемашины Rondell — это идеальное сочетание современных технологий и превосходного качества, которое удовлетворит самые изысканные вкусы любителей кофе. Эти кофемашины оснащены всем необходимым для приготовления идеального напитка. Одной из ключевых особенностей является наличие капучинатора, который позволяет готовить вкусный и воздушный капучино нажатием одной кнопки. Встроенная кофемолка с четырьмя степенями помола дает возможность насладиться ароматом и вкусом свежемолотого кофе, регулируя его интенсивность и насыщенность. Благодаря резервуару для воды объемом 1,8 литра, вы можете приготовить несколько чашек кофе без необходимости долива воды. Система обеспечивает давление в 19 бар, что гарантирует равномерный и быстрый процесс экстракции, раскрывая все вкусовые качества вашего выбранного сорта кофе. Удобное сенсорное управление позволяет легко настроить параметры напитка под ваши предпочтения: регулировка степени помола, регулировка температуры и крепости кофе делает процесс приготовления интуитивно простым и гибким. Функция подогрева чашек способствует более длительному сохранению температуры напитка, что особенно приятно в холодное время. С мощностью в 1350 Вт кофемашина Rondell быстро и эффективно приготовит ваш кофе, а встроенная программа самоочистки обеспечит легкий уход и поддержание техники в отличном состоянии. Автоматические кофемашины Rondell — это надежный помощник для настоящих ценителей кофе, который сделает каждое утро незабываемым.
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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