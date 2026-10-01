Top.Mail.Ru
Кофемашина Rondell RDE-1108 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофемашина Rondell RDE-1108

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 1
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 2
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 3
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 4
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 5
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 6
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 7
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 8
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 9
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 10
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 11
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 12
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 13
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 14
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 15
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 16
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 17
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 18
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 19
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 20
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 21
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 22
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 23
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 24
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 25
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 26
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 27
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 28
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 29
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 30
Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Мощность, Вт
1350
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 1
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 2
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 3
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 4
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 5
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 6
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 7
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 8
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 9
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 10
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 11
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 12
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 13
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 14
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 15
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 16
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 17
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 18
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 19
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 20
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 21
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 22
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 23
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 24
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 25
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 26
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 27
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 28
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 29
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 30
  • Кофемашина Rondell RDE-1108 - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 160 руб. 
Начислим 1267 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофемашина Rondell RDE-1108
79 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Автоматические кофемашины
Мощность, Вт
1350
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х48х38
Вес, кг.
15.86

Описание товара Кофемашина Rondell RDE-1108

Автоматические кофемашины Rondell — это идеальное сочетание современных технологий и превосходного качества, которое удовлетворит самые изысканные вкусы любителей кофе. Эти кофемашины оснащены всем необходимым для приготовления идеального напитка. Одной из ключевых особенностей является наличие капучинатора, который позволяет готовить вкусный и воздушный капучино нажатием одной кнопки. Встроенная кофемолка с четырьмя степенями помола дает возможность насладиться ароматом и вкусом свежемолотого кофе, регулируя его интенсивность и насыщенность. Благодаря резервуару для воды объемом 1,8 литра, вы можете приготовить несколько чашек кофе без необходимости долива воды. Система обеспечивает давление в 19 бар, что гарантирует равномерный и быстрый процесс экстракции, раскрывая все вкусовые качества вашего выбранного сорта кофе. Удобное сенсорное управление позволяет легко настроить параметры напитка под ваши предпочтения: регулировка степени помола, регулировка температуры и крепости кофе делает процесс приготовления интуитивно простым и гибким. Функция подогрева чашек способствует более длительному сохранению температуры напитка, что особенно приятно в холодное время. С мощностью в 1350 Вт кофемашина Rondell быстро и эффективно приготовит ваш кофе, а встроенная программа самоочистки обеспечит легкий уход и поддержание техники в отличном состоянии. Автоматические кофемашины Rondell — это надежный помощник для настоящих ценителей кофе, который сделает каждое утро незабываемым.

Отзывы о товаре Кофемашина Rondell RDE-1108




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Автоматические кофемашины
Мощность, Вт
1350
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Развернуть
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
4
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматические кофемашины Rondell — это идеальное сочетание современных технологий и превосходного качества, которое удовлетворит самые изысканные вкусы любителей кофе. Эти кофемашины оснащены всем необходимым для приготовления идеального напитка. Одной из ключевых особенностей является наличие капучинатора, который позволяет готовить вкусный и воздушный капучино нажатием одной кнопки. Встроенная кофемолка с четырьмя степенями помола дает возможность насладиться ароматом и вкусом свежемолотого кофе, регулируя его интенсивность и насыщенность. Благодаря резервуару для воды объемом 1,8 литра, вы можете приготовить несколько чашек кофе без необходимости долива воды. Система обеспечивает давление в 19 бар, что гарантирует равномерный и быстрый процесс экстракции, раскрывая все вкусовые качества вашего выбранного сорта кофе. Удобное сенсорное управление позволяет легко настроить параметры напитка под ваши предпочтения: регулировка степени помола, регулировка температуры и крепости кофе делает процесс приготовления интуитивно простым и гибким. Функция подогрева чашек способствует более длительному сохранению температуры напитка, что особенно приятно в холодное время. С мощностью в 1350 Вт кофемашина Rondell быстро и эффективно приготовит ваш кофе, а встроенная программа самоочистки обеспечит легкий уход и поддержание техники в отличном состоянии. Автоматические кофемашины Rondell — это надежный помощник для настоящих ценителей кофе, который сделает каждое утро незабываемым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Rondell RDE-1108 - купить по цене 79160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...