Микрофон AKG P420 3101H00430
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 180 руб.
В наличии
Код товара: 702818
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 180 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х23х14
Вес, кг.
1.85
Описание товара Микрофон AKG P420 3101H00430
Микрофон AKG P420 – многофункциональный микрофон, предназначенный для решения широкого круга задач различной сложности. Благодаря переключаемым диаграммам направленности, аттенюатору и фильтру ВЧ, а также высокому максимальному уровню звукового давления этот микрофон может качественно работать с совершенно разнообразными источниками звука. Этот микрофон позволяет качественно записывать фортепиано, духовые, а также ударные инструменты и перкуссию.
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Микрофон AKG P420 – многофункциональный микрофон, предназначенный для решения широкого круга задач различной сложности. Благодаря переключаемым диаграммам направленности, аттенюатору и фильтру ВЧ, а также высокому максимальному уровню звукового давления этот микрофон может качественно работать с совершенно разнообразными источниками звука. Этот микрофон позволяет качественно записывать фортепиано, духовые, а также ударные инструменты и перкуссию.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон AKG P420 3101H00430 - стоимость товара 19180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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