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Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05

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Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 1
Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 2
Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 3
Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 4
Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 5
Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Завеса тепловая
  • Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 1
  • Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 2
  • Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 3
  • Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 4
  • Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 5
  • Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
17 091 руб.  22 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696611
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Завеса тепловая
Размеры в упаковке, м
1.07х0.24х0.17
Вес, кг.
11

Описание товара Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05

Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-T05 – компактная завеса мощностью 5 кВт и увеличенной производительностью 750 м?/ч применяется для защиты дверей высотой до 2.5 метров и шириной до 1 м. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов, а подключение к электрической сети осуществляется через клеммную колодку, расположенную на корпусе. Возможно использование как трехфазной сети, так и однофазной. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.

Отзывы о товаре Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Завеса тепловая
Описание
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-T05 – компактная завеса мощностью 5 кВт и увеличенной производительностью 750 м?/ч применяется для защиты дверей высотой до 2.5 метров и шириной до 1 м. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов, а подключение к электрической сети осуществляется через клеммную колодку, расположенную на корпусе. Возможно использование как трехфазной сети, так и однофазной. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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