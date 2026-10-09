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Умная розетка Яндекс Белая YNDX-00540WHT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная розетка Яндекс Белая YNDX-00540WHT

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные розетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 500 руб.  2 565 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная розетка Яндекс Белая YNDX-00540WHT
1 500 руб. -42%
2 565 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умные розетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х5
Вес, г.
120

Описание товара Умная розетка Яндекс Белая YNDX-00540WHT

Умная розетка Яндекса с обновлённым дизайном сделает обычную домашнюю технику умной — и вы сможете управлять ей с помощью Алисы голосом через Яндекс Станцию или приложение “Дом с Алисой”. Работает на универсальном протоколе связи Matter™ — легко подключается к умному дому, а настроенные сценарии с розеткой могут работать, даже если отключится интернет . Получайте сообщения, когда состояние розетки меняется, — и вы будете в курсе, если что-то пойдёт не так. Проверяйте в приложении, сколько энергии расходуют приборы, подключенные к розетке. Для подключения к умному дому вам нужны Wi-Fi, приложение Дом с Алисой и одна из совместимых Яндекс Станций или другое устройство с хабом, поддерживающим протокол Matter.

Отзывы о товаре Умная розетка Яндекс Белая YNDX-00540WHT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умные розетки
Страна производитель
Китай
Описание
Умная розетка Яндекса с обновлённым дизайном сделает обычную домашнюю технику умной — и вы сможете управлять ей с помощью Алисы голосом через Яндекс Станцию или приложение “Дом с Алисой”. Работает на универсальном протоколе связи Matter™ — легко подключается к умному дому, а настроенные сценарии с розеткой могут работать, даже если отключится интернет . Получайте сообщения, когда состояние розетки меняется, — и вы будете в курсе, если что-то пойдёт не так. Проверяйте в приложении, сколько энергии расходуют приборы, подключенные к розетке. Для подключения к умному дому вам нужны Wi-Fi, приложение Дом с Алисой и одна из совместимых Яндекс Станций или другое устройство с хабом, поддерживающим протокол Matter.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная розетка Яндекс Белая YNDX-00540WHT - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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