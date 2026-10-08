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Стилус Apple Pencil USB-C MUWA3AM/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стилус Apple Pencil USB-C MUWA3AM/A

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стилус
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 178 руб. 
Начислим 858 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680345
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Стилус Apple Pencil USB-C MUWA3AM/A
12 178 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Стилус
Дополнительно
беспроводной
Особенности
магнитное крепление
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Стилус Apple Pencil USB-C MUWA3AM/A

Apple Pencil (USB-C) идеально подходит для создания заметок, эскизов, разметки документов, ведения журнала и многого другого. Он обеспечивает идеальную точность изображения, низкую задержку и чувствительность к наклону. Поэтому использовать его так же естественно, как карандаш. Apple Pencil (USB-C) подключается и заряжается с помощью зарядного кабеля USB-C. Он крепится к боковой панели iPad с помощью магнита для хранения. Apple Pencil (USB-C) поддерживает наведение Apple Pencil при использовании с iPad Pro 12.9 дюйма (6-го поколения) и iPad Pro 11 дюймов (4-го поколения).

Отзывы о товаре Стилус Apple Pencil USB-C MUWA3AM/A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Стилус
Дополнительно
беспроводной
Особенности
магнитное крепление
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Apple Pencil (USB-C) идеально подходит для создания заметок, эскизов, разметки документов, ведения журнала и многого другого. Он обеспечивает идеальную точность изображения, низкую задержку и чувствительность к наклону. Поэтому использовать его так же естественно, как карандаш. Apple Pencil (USB-C) подключается и заряжается с помощью зарядного кабеля USB-C. Он крепится к боковой панели iPad с помощью магнита для хранения. Apple Pencil (USB-C) поддерживает наведение Apple Pencil при использовании с iPad Pro 12.9 дюйма (6-го поколения) и iPad Pro 11 дюймов (4-го поколения).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стилус Apple Pencil USB-C MUWA3AM/A - стоимость товара 12178 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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