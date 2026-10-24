Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S)
Блок питания XPG PYLON BRONZE 650W представляет собой решение, которое обладает мощностью 650 Вт и отличается высоким КПД, благодаря чему может стать отличным выбором для создания производительной компьютерной системы начального уровня. Благодаря возможностям данной модели вы сможете использовать различные комплектующие — например, производительные процессоры и дискретные видеокарты. Другой особенностью модели является высокая надежность и безопасность использования, что обусловлено использованием высококачественных компонентов, а также целого ряда различных механизмов защиты (OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP), среди которых также есть эффективная система для отвода тепла. Особого упоминания заслуживает то, что главный конденсатор этой модели — японский, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность как блоку питания, так и компьютеру.
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Теги товара: Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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