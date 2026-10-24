Top.Mail.Ru
Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) - фото 1
Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) - фото 2
Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) - фото 3
Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) - фото 1
  • Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) - фото 2
  • Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) - фото 3
  • Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S)
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S)

Блок питания XPG PYLON BRONZE 650W представляет собой решение, которое обладает мощностью 650 Вт и отличается высоким КПД, благодаря чему может стать отличным выбором для создания производительной компьютерной системы начального уровня. Благодаря возможностям данной модели вы сможете использовать различные комплектующие — например, производительные процессоры и дискретные видеокарты. Другой особенностью модели является высокая надежность и безопасность использования, что обусловлено использованием высококачественных компонентов, а также целого ряда различных механизмов защиты (OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP), среди которых также есть эффективная система для отвода тепла. Особого упоминания заслуживает то, что главный конденсатор этой модели — японский, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность как блоку питания, так и компьютеру.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания XPG PYLON BRONZE 650W представляет собой решение, которое обладает мощностью 650 Вт и отличается высоким КПД, благодаря чему может стать отличным выбором для создания производительной компьютерной системы начального уровня. Благодаря возможностям данной модели вы сможете использовать различные комплектующие — например, производительные процессоры и дискретные видеокарты. Другой особенностью модели является высокая надежность и безопасность использования, что обусловлено использованием высококачественных компонентов, а также целого ряда различных механизмов защиты (OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP), среди которых также есть эффективная система для отвода тепла. Особого упоминания заслуживает то, что главный конденсатор этой модели — японский, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность как блоку питания, так и компьютеру.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate ATX 800 (EX292152RUS-OEM-S) - по цене 2730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...