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Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B)

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Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 1
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 2
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 3
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 4
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 5
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 6
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 7
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 8
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 9
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 1
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 2
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 3
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 4
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 5
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 6
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 7
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 8
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 9
  • Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B)
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nanfu
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B)

Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.

Отзывы о товаре Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B)




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Характеристики
Бренд
Nanfu
Тип товара
Батарейка
Описание
Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - данный товар вы можете купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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