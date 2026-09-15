Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) виниловая пластинка
Новое, Super Deluxe издание альбома знаменитой британской прог-рок-группы Yes The Yes Album 1971 года. Издание на LP+4CD+BR в бокс-сете.. The Yes Album — третий студийный альбом английской прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный 19 февраля 1971 года на лейбле Atlantic Records. Это первый альбом группы с участием гитариста Стива Хоу, который заменил Питера Бэнкса в 1970 году, и последний альбом с клавишником Тони Кеем до выхода 90125 1983 года. Группа провела середину 1970 года, сочиняя и репетируя новый материал на ферме в Романсли, Девон, а осенью новые песни были записаны в Advision Studios в Лондоне. Альбом стал первым лонгплеем группы, содержащим только оригинальный материал. Все участники группы внесли свои идеи, и песни были удлинены, чтобы дать музыке возможность развиваться. Альбом имел успех у критиков и стал крупным коммерческим прорывом для Yes, которая рисковала остаться без поддержки Atlantic из-за коммерческого провала их первых двух альбомов. Он достиг 4-го места в Великобритании и 40-го места в США, а позже был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии как платиновый за тираж, превышающий один миллион копий. Альбом несколько раз переиздавался на компакт-дисках, а в 2014 году вышел на Blu-ray с ремиксом Стивена Уилсона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитEagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) вини...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитJanos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (B...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитKen Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Mag...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитBill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитEnrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитEddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magn...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитEddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sou...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитCharles McPherson - But Beautiful (Audiophile, Hyper Magnum Soun...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитCedar Walton - Midnight Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитNicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophi...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитNicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (458...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитThe Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) виниловая пластинка