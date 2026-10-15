Умная кнопка Sber (SBDV-00032)
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Характеристики
Описание товара Умная кнопка Sber (SBDV-00032)
Кнопка нужна, чтобы управлять устройствами умного дома Sber. Она поддерживает три варианта нажатия: однократное, двукратное и долгое (более трёх секунд). На каждое нажатие может быть назначен сценарий автоматизации: включить, выключить или изменить режим работы устройства или группы устройств умного дома Sber. Эти сценарии вы создаёте сами — например, можете сделать, чтобы кнопка включала умные лампы по одному нажатию, выключала умные розетки по двум нажатиям и запускала световой эффект по долгому нажатию. Сценарии могут управлять как устройствами Sber, так и устройствами других производителей, интегрированных с умным домом Sber. Настраивать запуск сценариев можно в приложениях Салют и СберБанк Онлайн, на устройствах с ассистентом Салют. Для монтажа кнопки не нужны провода — она работает от батарейки, которой хватит примерно на год. К умному дому кнопка подключается через хаб Sber, он продаётся отдельно.
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