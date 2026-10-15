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Умная кнопка Sber (SBDV-00032) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная кнопка Sber (SBDV-00032)

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Умная кнопка Sber (SBDV-00032) - фото 1
Умная кнопка Sber (SBDV-00032) - фото 2
Умная кнопка Sber (SBDV-00032) - фото 3
Умная кнопка Sber (SBDV-00032) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Реле и выключатели для умного дома
  • Умная кнопка Sber (SBDV-00032) - фото 1
  • Умная кнопка Sber (SBDV-00032) - фото 2
  • Умная кнопка Sber (SBDV-00032) - фото 3
  • Умная кнопка Sber (SBDV-00032) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643497
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Реле и выключатели для умного дома
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
410

Описание товара Умная кнопка Sber (SBDV-00032)

Кнопка нужна, чтобы управлять устройствами умного дома Sber. Она поддерживает три варианта нажатия: однократное, двукратное и долгое (более трёх секунд). На каждое нажатие может быть назначен сценарий автоматизации: включить, выключить или изменить режим работы устройства или группы устройств умного дома Sber. Эти сценарии вы создаёте сами — например, можете сделать, чтобы кнопка включала умные лампы по одному нажатию, выключала умные розетки по двум нажатиям и запускала световой эффект по долгому нажатию. Сценарии могут управлять как устройствами Sber, так и устройствами других производителей, интегрированных с умным домом Sber. Настраивать запуск сценариев можно в приложениях Салют и СберБанк Онлайн, на устройствах с ассистентом Салют. Для монтажа кнопки не нужны провода — она работает от батарейки, которой хватит примерно на год. К умному дому кнопка подключается через хаб Sber, он продаётся отдельно.



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Отзывы о товаре Умная кнопка Sber (SBDV-00032)




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Реле и выключатели для умного дома
Описание
Кнопка нужна, чтобы управлять устройствами умного дома Sber. Она поддерживает три варианта нажатия: однократное, двукратное и долгое (более трёх секунд). На каждое нажатие может быть назначен сценарий автоматизации: включить, выключить или изменить режим работы устройства или группы устройств умного дома Sber. Эти сценарии вы создаёте сами — например, можете сделать, чтобы кнопка включала умные лампы по одному нажатию, выключала умные розетки по двум нажатиям и запускала световой эффект по долгому нажатию. Сценарии могут управлять как устройствами Sber, так и устройствами других производителей, интегрированных с умным домом Sber. Настраивать запуск сценариев можно в приложениях Салют и СберБанк Онлайн, на устройствах с ассистентом Салют. Для монтажа кнопки не нужны провода — она работает от батарейки, которой хватит примерно на год. К умному дому кнопка подключается через хаб Sber, он продаётся отдельно.


Смотрите также: Умные замки, Умные розетки
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