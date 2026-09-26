Пушка тепловая BALLU BKR-5
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Характеристики
Описание товара Пушка тепловая BALLU BKR-5
Электрические тепловые пушки Ballu BKR-5 - это профессиональные тепловентиляторы для направленного нагрева в круглом металлическом корпусе. Они хорошо подходят для локального обогрева и поддержания нужной температуры в небольших помещениях. Благодаря небольшим размерам и удобной ручке тепловую пушку легко переносить и хранить. Особенностью серии является поворотная опора с надежными фиксаторами для регулировки наклона корпуса и изменения угла теплового потока. Пушки оснащены долговечным металлокерамическим нагревательным элементом класса «А», который исключает возможность перегрева и обеспечивает экономию электроэнергии, а внутренний терморегулятор поддерживает нужную температуру нагрева. Поворотная опора с надежными фиксаторами для регулировки наклона корпуса и изменения угла теплового потока. Долговечный металлокерамический нагревательный элемент класса «А». Благодаря небольшим размерам и удобной ручке тепловую пушку легко переносить и хранить. Режим вентиляции. Защита от перегрева. Тепловая пушка; Блок управления-ручка; Воздуховыпускная решетка; Ручка-подставка; Воздухозаборная решетка; Поворотный корпус; Фиксатор; Инструкция; Гарантийный талон.
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