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Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS)

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Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 1
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 2
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 3
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 4
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
400 руб.  670 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625670
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS)
400 руб. -40%
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
340

Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS)

Вентилятор ExeGate EX08038SAT отлично подойдет пользователям персональных компьютеров, которые решили повысить эффективность имеющейся системы охлаждения. Отличительной особенностью данной модели можно назвать ее надежность. Изготавливается устройство исключительно из проверенных и качественных комплектующих, которые идеально подогнаны друг к другу. Это обеспечит эффективную и производительную работы даже при высоких нагрузках.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор ExeGate EX08038SAT отлично подойдет пользователям персональных компьютеров, которые решили повысить эффективность имеющейся системы охлаждения. Отличительной особенностью данной модели можно назвать ее надежность. Изготавливается устройство исключительно из проверенных и качественных комплектующих, которые идеально подогнаны друг к другу. Это обеспечит эффективную и производительную работы даже при высоких нагрузках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - по цене 400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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