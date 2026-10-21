Батарея для ИБП APC RBC31
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%42 990 руб. 63 840 руб.
В наличии
Код товара: 62294
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
42 990 руб. -33%
63 840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Высота, см
7
Производство
США
Ширина, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х29х19
Вес, кг.
12
Описание товара Батарея для ИБП APC RBC31
Батарея APC RBC31 безопасна, надежна и имеет минимальное количество разъемов для экономии времени при монтаже и демонтаже. Так как комплекты запасных аккумуляторов APC поддерживают горячую замену, для их установки не требуется прерывать работу сети.
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Батарея APC RBC31 безопасна, надежна и имеет минимальное количество разъемов для экономии времени при монтаже и демонтаже. Так как комплекты запасных аккумуляторов APC поддерживают горячую замену, для их установки не требуется прерывать работу сети.
Батарея для ИБП APC RBC31 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 42990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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