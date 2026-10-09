Геймпад Xbox Blue (QAU-00009)
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Характеристики
Тип товара
Геймпады
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%5 860 руб. 8 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615941
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
350
Описание товара Геймпад Xbox Blue (QAU-00009)
Познакомьтесь с модернизированным дизайном беспроводного геймпада Xbox и насладитесь его фигурными поверхностями и изысканной геометрией, которые повышают комфорт во время игры. Текстурированные рукоятки и гибридная крестовина обеспечат вам точный прицел, удобный механизм захвата и обмена контентом непосредственно во время игры, быстрое подключение и переключение между поддерживаемыми консолями, компьютерами и мобильными устройствами.
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