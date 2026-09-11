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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02

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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 1
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 2
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 3
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 4
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 5
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 6
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 7
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 8
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 9
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 1
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 2
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 3
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 4
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 5
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 6
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 7
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 8
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 9
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
7 230 руб.  8 108 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591435
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Вес, кг.
3.4

Описание товара Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02

Электрический кусторез Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 используется для ухода за низкими кустарниками и живыми изгородями. Двигатель мощностью 450 Вт гарантирует высокую производительность инструмента, а двухсторонний нож длиной 55 сантиметров обеспечивает качественный чистый рез. Благодаря эргономичным рукояткам кусторез удобно удерживать во время работы. Модель отличается небольшим весом, поэтому идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми.

Отзывы о товаре Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Описание
Электрический кусторез Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 используется для ухода за низкими кустарниками и живыми изгородями. Двигатель мощностью 450 Вт гарантирует высокую производительность инструмента, а двухсторонний нож длиной 55 сантиметров обеспечивает качественный чистый рез. Благодаря эргономичным рукояткам кусторез удобно удерживать во время работы. Модель отличается небольшим весом, поэтому идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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