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Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K)

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K) - фото 1
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K) - фото 2
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
370 руб.  560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K)
370 руб. -34%
560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
41х28х27
Вес, г.
500

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K)

Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025K] поможет обеспечить высокую эффективность охлаждения стационарного компьютера. Устройство соответствует типоразмеру 120 мм. Вентиляторы этого форм-фактора совместимы с подавляющим большинством корпусов. Модель базируется на долговечном и малошумном гидродинамическом подшипнике. Вентилятор имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией устройства не предусмотрена. Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025K] вращается с постоянной скоростью. Частота вращения зафиксирована на уровне 1250 оборотов в минуту. Модель генерирует значительный (45 CFM) поток воздуха. Уровень шума минимален – 21 дБ. Вентилятор готов к монтажу «из коробки»: крепежный набор есть в комплекте поставки. Одно из достоинств модели – низкое энергопотребление. Функционирование вентилятора требует подачи тока 0.2 А. Напряжение питания – 12 В.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025K] поможет обеспечить высокую эффективность охлаждения стационарного компьютера. Устройство соответствует типоразмеру 120 мм. Вентиляторы этого форм-фактора совместимы с подавляющим большинством корпусов. Модель базируется на долговечном и малошумном гидродинамическом подшипнике. Вентилятор имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией устройства не предусмотрена. Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025K] вращается с постоянной скоростью. Частота вращения зафиксирована на уровне 1250 оборотов в минуту. Модель генерирует значительный (45 CFM) поток воздуха. Уровень шума минимален – 21 дБ. Вентилятор готов к монтажу «из коробки»: крепежный набор есть в комплекте поставки. Одно из достоинств модели – низкое энергопотребление. Функционирование вентилятора требует подачи тока 0.2 А. Напряжение питания – 12 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K) - по цене 370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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