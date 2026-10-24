Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K)
Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025K] поможет обеспечить высокую эффективность охлаждения стационарного компьютера. Устройство соответствует типоразмеру 120 мм. Вентиляторы этого форм-фактора совместимы с подавляющим большинством корпусов. Модель базируется на долговечном и малошумном гидродинамическом подшипнике. Вентилятор имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией устройства не предусмотрена. Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025K] вращается с постоянной скоростью. Частота вращения зафиксирована на уровне 1250 оборотов в минуту. Модель генерирует значительный (45 CFM) поток воздуха. Уровень шума минимален – 21 дБ. Вентилятор готов к монтажу «из коробки»: крепежный набор есть в комплекте поставки. Одно из достоинств модели – низкое энергопотребление. Функционирование вентилятора требует подачи тока 0.2 А. Напряжение питания – 12 В.
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