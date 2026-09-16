Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 738902
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350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х21х1
Вес, г.
180
Описание товара Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S оборудован оригинальным радиатором, который имеет воронкообразную форму, а вентилятор получается погруженным внутрь его. Такая конструкция позволяет эффективно отводить тепло, не прибегая к использованию трубок и не увеличивая размер лопастей. В результате снижается количество шума от устройства (еще и благодаря использованию качественного гидравлического подшипника) и энергопотребление. ID-Cooling DK-01S поступает в продажу в комплекте с термопастой и набором креплений для сокетов.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S оборудован оригинальным радиатором, который имеет воронкообразную форму, а вентилятор получается погруженным внутрь его. Такая конструкция позволяет эффективно отводить тепло, не прибегая к использованию трубок и не увеличивая размер лопастей. В результате снижается количество шума от устройства (еще и благодаря использованию качественного гидравлического подшипника) и энергопотребление. ID-Cooling DK-01S поступает в продажу в комплекте с термопастой и набором креплений для сокетов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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