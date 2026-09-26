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Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0)

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Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) - фото 1
Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) - фото 2
Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) - фото 3
Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Системный блок
  • Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) - фото 1
  • Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) - фото 2
  • Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) - фото 3
  • Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 300 руб. 
Начислим 677 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0)
42 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Системный блок
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
8

Описание товара Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0)

Стильный и надежный ПК разработан для современных офисов. Это мощный коМпьютер с эффективными функциями обеспечения безопасности, который можно масштабировать по мере развития вашего бизнеса.

Отзывы о товаре Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Системный блок
Описание
Стильный и надежный ПК разработан для современных офисов. Это мощный коМпьютер с эффективными функциями обеспечения безопасности, который можно масштабировать по мере развития вашего бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Системный блок Asus Mini tower S500MC-3101000030 (90PF02H1-M004Y0) – стоимость товара 42300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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