Коврик для мыши MSI Agility GD20
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Характеристики
Описание товара Коврик для мыши MSI Agility GD20
Коврик MSI AGILITY GD20 является очень удобным аксессуаром для пользователей компьютерных мышей, которые ника не могут достичь оптимального отклика устройства для комфортной работы. Это средний коврик, обладающий размерами 320x220x5 мм, который выполнен в черном цвете и содержит в центре логотип компании. Текстильная сверхгладкая поверхность изделия отличается небольшим коэффициентом трения, что способствует легкому скольжению мыши и точности ее позиционирования вне зависимости от используемого сенсора устройства. Микротекстурная поверхность ткани обеспечивает баланс между точностью и скоростью перемещения манипулятора. Особенность коврика MSI AGILITY GD20 в стабильном основании, изготовленном из натуральной резины. Такое основание не позволяет коврику скользить по поверхности даже при самых интенсивных движениях мышью. Также такое основание служит амортизатором, позволяя гасить удары. Толщина коврика соответствует 5 мм, что способствует высокому комфорту для запястья и руки во время продолжительных игровых сессий.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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