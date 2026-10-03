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Коврик для мыши MSI Agility GD20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши MSI Agility GD20

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Коврик для мыши MSI Agility GD20 - фото 1
Коврик для мыши MSI Agility GD20 - фото 2
Коврик для мыши MSI Agility GD20 - фото 3
Коврик для мыши MSI Agility GD20 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши MSI Agility GD20 - фото 1
  • Коврик для мыши MSI Agility GD20 - фото 2
  • Коврик для мыши MSI Agility GD20 - фото 3
  • Коврик для мыши MSI Agility GD20 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468028
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коврик для мыши MSI Agility GD20
890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
15х4х4
Вес, г.
300

Описание товара Коврик для мыши MSI Agility GD20

Коврик MSI AGILITY GD20 является очень удобным аксессуаром для пользователей компьютерных мышей, которые ника не могут достичь оптимального отклика устройства для комфортной работы. Это средний коврик, обладающий размерами 320x220x5 мм, который выполнен в черном цвете и содержит в центре логотип компании. Текстильная сверхгладкая поверхность изделия отличается небольшим коэффициентом трения, что способствует легкому скольжению мыши и точности ее позиционирования вне зависимости от используемого сенсора устройства. Микротекстурная поверхность ткани обеспечивает баланс между точностью и скоростью перемещения манипулятора. Особенность коврика MSI AGILITY GD20 в стабильном основании, изготовленном из натуральной резины. Такое основание не позволяет коврику скользить по поверхности даже при самых интенсивных движениях мышью. Также такое основание служит амортизатором, позволяя гасить удары. Толщина коврика соответствует 5 мм, что способствует высокому комфорту для запястья и руки во время продолжительных игровых сессий.

Отзывы о товаре Коврик для мыши MSI Agility GD20




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Коврик MSI AGILITY GD20 является очень удобным аксессуаром для пользователей компьютерных мышей, которые ника не могут достичь оптимального отклика устройства для комфортной работы. Это средний коврик, обладающий размерами 320x220x5 мм, который выполнен в черном цвете и содержит в центре логотип компании. Текстильная сверхгладкая поверхность изделия отличается небольшим коэффициентом трения, что способствует легкому скольжению мыши и точности ее позиционирования вне зависимости от используемого сенсора устройства. Микротекстурная поверхность ткани обеспечивает баланс между точностью и скоростью перемещения манипулятора. Особенность коврика MSI AGILITY GD20 в стабильном основании, изготовленном из натуральной резины. Такое основание не позволяет коврику скользить по поверхности даже при самых интенсивных движениях мышью. Также такое основание служит амортизатором, позволяя гасить удары. Толщина коврика соответствует 5 мм, что способствует высокому комфорту для запястья и руки во время продолжительных игровых сессий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши MSI Agility GD20 - данный товар вы можете купить по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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