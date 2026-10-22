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Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035

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Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035 - фото 1
Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035 - фото 2
Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035 - фото 1
  • Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035 - фото 2
  • Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 461120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035
1 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035

Напольные весы SC-BS33E035 - это простой и удобный способ контролировать свой вес! Благодаря высокочувствительным датчикам погрешность составит не более одной цены деления: 100 г. Максимальный вес: 180 кг. Ультратонкий дизайн обеспечит компактное хранение. Материал платформы - высокопрочное закаленное стекло. Автоматическое включение и выключение позаботятся об экономом расходе заряда батареи.

Отзывы о товаре Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Описание
Напольные весы SC-BS33E035 - это простой и удобный способ контролировать свой вес! Благодаря высокочувствительным датчикам погрешность составит не более одной цены деления: 100 г. Максимальный вес: 180 кг. Ультратонкий дизайн обеспечит компактное хранение. Материал платформы - высокопрочное закаленное стекло. Автоматическое включение и выключение позаботятся об экономом расходе заряда батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы напольные электронные Scarlett SC-BS33E035 - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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