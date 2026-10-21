Сканер Canon P-215 II
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Характеристики
Тип товара
Сканер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 42661
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.7
Описание товара Сканер Canon P-215 II
протяжный сканер, формат A4, интерфейс USB 2.0, разрешение 600x600 dpi, двустороннее устройство автоподачи, датчик типа CIS
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протяжный сканер, формат A4, интерфейс USB 2.0, разрешение 600x600 dpi, двустороннее устройство автоподачи, датчик типа CIS
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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