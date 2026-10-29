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Мини-печь BQ EO3001W белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь BQ EO3001W белый

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Мини-печь BQ EO3001W белый - фото 1
Мини-печь BQ EO3001W белый - фото 2
Мини-печь BQ EO3001W белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мини-печь BQ EO3001W белый - фото 1
  • Мини-печь BQ EO3001W белый - фото 2
  • Мини-печь BQ EO3001W белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 415776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мини-печь BQ EO3001W белый
5 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Размеры в упаковке, см
52х42х34
Вес, кг.
7.1

Описание товара Мини-печь BQ EO3001W белый

Электропечь BQ EO3001W вмещает 30 л, а работает с мощностью 1500 Вт. Устройство представлено в настольном белом корпусе с оцинкованным внутренним покрытием. Духовка оснащена тремя режимами работы с нагревом в диапазоне от 65°C до 240°C. Удобной готовке способствует наличие рабочей индикации и обратного таймера на 60 минут. Прибор BQ EO3001W оснащен термостатом и плотной дверцей с одним стеклом. Печь поставляется вместе с противнем, решеткой и ручкой для доставания горячих поддонов. Оборудование весит 6.03 кг и обладает размерами 48.7x29.9x38.5 см.

Отзывы о товаре Мини-печь BQ EO3001W белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Описание
Электропечь BQ EO3001W вмещает 30 л, а работает с мощностью 1500 Вт. Устройство представлено в настольном белом корпусе с оцинкованным внутренним покрытием. Духовка оснащена тремя режимами работы с нагревом в диапазоне от 65°C до 240°C. Удобной готовке способствует наличие рабочей индикации и обратного таймера на 60 минут. Прибор BQ EO3001W оснащен термостатом и плотной дверцей с одним стеклом. Печь поставляется вместе с противнем, решеткой и ручкой для доставания горячих поддонов. Оборудование весит 6.03 кг и обладает размерами 48.7x29.9x38.5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь BQ EO3001W белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5370 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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