Top.Mail.Ru
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 1
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 2
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 3
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 4
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 1
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 2
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 3
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 4
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
22 780 руб.  41 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379446
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Вес, кг.
13

Описание товара Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S

Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S – прибор для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров. Тепловая мощность прибора от 15 до 26 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Описание
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S – прибор для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров. Тепловая мощность прибора от 15 до 26 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...