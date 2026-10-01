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Сабвуфер Pioneer TS-A3000LS4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабвуфер Pioneer TS-A3000LS4

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Сабвуфер Pioneer TS-A3000LS4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377241
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Размеры в упаковке, см
36х35х14
Вес, кг.
5.6

Описание товара Сабвуфер Pioneer TS-A3000LS4

Откройте для себя тонкие компонентные сабвуферы серии TS-A от Pioneer. Разработанные с использованием тщательно отбираемых материалов для воспроизведения выразительных басов, эти сабвуферы идеально подходят для использования вместе с колонками серии TS-A. Если Вы ищете новую акустическую систему с удобной установкой, обратите внимание на серию TS-A.. Глубина этого 30-сантиметрового сабвуфера всего 9, 0 см, а диффузор увеличенного размера обеспечивает невероятную громкость басов. Вы сможете наслаждаться чистыми басами мощностью 1500 Вт, и при этом сэкономите место в автомобиле.. Модель TS-A3000LS4 поставляется в закрытом корпусе с одним диффузором увеличенного размера, который оснащен сдвоенной центрирующей шайбой для более точной передачи звука и громких, четких басов. За счет использования одного диффузора общую подвижную массу можно удерживать на управляемых уровнях, что крайне важно для эффективности и качества передачи звука.. В обычном сабвуфере для управления линейными перемещениями диффузора используется гаситель. Сдвоенная центрирующая шайба, установленная в нашем сабвуфере, лучше справляется с этой задачей, так как при этом требуется меньше усилия для смещения диффузора при сохранении высокой четкости и низкого искажения басов.

Отзывы о товаре Сабвуфер Pioneer TS-A3000LS4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Описание
Откройте для себя тонкие компонентные сабвуферы серии TS-A от Pioneer. Разработанные с использованием тщательно отбираемых материалов для воспроизведения выразительных басов, эти сабвуферы идеально подходят для использования вместе с колонками серии TS-A. Если Вы ищете новую акустическую систему с удобной установкой, обратите внимание на серию TS-A.. Глубина этого 30-сантиметрового сабвуфера всего 9, 0 см, а диффузор увеличенного размера обеспечивает невероятную громкость басов. Вы сможете наслаждаться чистыми басами мощностью 1500 Вт, и при этом сэкономите место в автомобиле.. Модель TS-A3000LS4 поставляется в закрытом корпусе с одним диффузором увеличенного размера, который оснащен сдвоенной центрирующей шайбой для более точной передачи звука и громких, четких басов. За счет использования одного диффузора общую подвижную массу можно удерживать на управляемых уровнях, что крайне важно для эффективности и качества передачи звука.. В обычном сабвуфере для управления линейными перемещениями диффузора используется гаситель. Сдвоенная центрирующая шайба, установленная в нашем сабвуфере, лучше справляется с этой задачей, так как при этом требуется меньше усилия для смещения диффузора при сохранении высокой четкости и низкого искажения басов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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