Сабвуфер Pioneer TS-A3000LS4
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Характеристики
Описание товара Сабвуфер Pioneer TS-A3000LS4
Откройте для себя тонкие компонентные сабвуферы серии TS-A от Pioneer. Разработанные с использованием тщательно отбираемых материалов для воспроизведения выразительных басов, эти сабвуферы идеально подходят для использования вместе с колонками серии TS-A. Если Вы ищете новую акустическую систему с удобной установкой, обратите внимание на серию TS-A.. Глубина этого 30-сантиметрового сабвуфера всего 9, 0 см, а диффузор увеличенного размера обеспечивает невероятную громкость басов. Вы сможете наслаждаться чистыми басами мощностью 1500 Вт, и при этом сэкономите место в автомобиле.. Модель TS-A3000LS4 поставляется в закрытом корпусе с одним диффузором увеличенного размера, который оснащен сдвоенной центрирующей шайбой для более точной передачи звука и громких, четких басов. За счет использования одного диффузора общую подвижную массу можно удерживать на управляемых уровнях, что крайне важно для эффективности и качества передачи звука.. В обычном сабвуфере для управления линейными перемещениями диффузора используется гаситель. Сдвоенная центрирующая шайба, установленная в нашем сабвуфере, лучше справляется с этой задачей, так как при этом требуется меньше усилия для смещения диффузора при сохранении высокой четкости и низкого искажения басов.
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