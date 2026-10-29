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Перфоратор Makita HR4501C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Makita HR4501C

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Перфоратор Makita HR4501C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
45
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
125
  • Перфоратор Makita HR4501C - фото 1
  • Перфоратор Makita HR4501C - фото 2
  • Перфоратор Makita HR4501C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 430 руб. 
Начислим 1191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 36728
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перфоратор Makita HR4501C
74 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
45
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
125
Макс. энергия удара
13
Потребляемая мощность
1350
Ширина, см
9
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, кг.
7.8

Описание товара Перфоратор Makita HR4501C

перфоратор мощностью 1350 Вт, патрон SDS-Max, диаметр сверления бетона до 45 мм, вес 7.8 кг



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Теги товара: SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор Makita HR4501C




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
45
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
125
Макс. энергия удара
13
Потребляемая мощность
1350
Ширина, см
9
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
перфоратор мощностью 1350 Вт, патрон SDS-Max, диаметр сверления бетона до 45 мм, вес 7.8 кг


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Makita HR4501C - по цене 74430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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