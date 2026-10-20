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Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 95.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 95.0

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Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 95.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Защитные фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361630
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Защитные фильтры
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 95.0

Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 95.0

Отзывы о товаре Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 95.0




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Защитные фильтры
Описание
Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 95.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 95.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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