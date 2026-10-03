Автоакустика Alpine SXE-1750S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%5 770 руб. 9 000 руб.
В наличии
Код товара: 35930
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 770 руб. -36%
9 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х11
Вес, кг.
2.05
Описание товара Автоакустика Alpine SXE-1750S
компонентная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 45 Вт, максимальная мощность 280 Вт, чувствительность 90 дБ , диапазон частот 60 - 20000 Гц
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Автоакустика Alpine SXE-1750S - стоимость товара 5770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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