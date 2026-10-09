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Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86

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Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 1
Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 2
Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 3
Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 4
Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батут
  • Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 1
  • Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 2
  • Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 3
  • Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 4
  • Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bestway
Тип товара
Батут
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
80

Описание товара Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86

Всем известно, что дети обожают батуты. Если батута нет, то в ход идут диваны, кровати, кресла и другие не очень подходящие, а главное, травмоопасные объекты. Установить большой батут не у всех позволяет площадь и средства, а небольшой надувной игровой центр – настоящее спасение! Дети будут в восторге, а родители спокойны за здоровье маленьких прыгунов. В этом батуте надувные бортики предотвращают риск выпадения малышей. Стенки выполнены из прозрачного ПВХ, таким образом дети всегда на виду, взрослые могут контролировать их игру. Вообще по некоторым показателям надувной батут даже превосходит своих профессиональных коллег. Например, в маневренности, благодаря небольшому весу, а также легкости и быстроте установки. Его можно использовать как в помещении, так и на свежем воздухе.



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Отзывы о товаре Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Bestway
Тип товара
Батут
Описание
Всем известно, что дети обожают батуты. Если батута нет, то в ход идут диваны, кровати, кресла и другие не очень подходящие, а главное, травмоопасные объекты. Установить большой батут не у всех позволяет площадь и средства, а небольшой надувной игровой центр – настоящее спасение! Дети будут в восторге, а родители спокойны за здоровье маленьких прыгунов. В этом батуте надувные бортики предотвращают риск выпадения малышей. Стенки выполнены из прозрачного ПВХ, таким образом дети всегда на виду, взрослые могут контролировать их игру. Вообще по некоторым показателям надувной батут даже превосходит своих профессиональных коллег. Например, в маневренности, благодаря небольшому весу, а также легкости и быстроте установки. Его можно использовать как в помещении, так и на свежем воздухе.


Смотрите также: Батуты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86 - данный товар вы можете купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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