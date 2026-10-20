Top.Mail.Ru
Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка капельная Kitfort КТ-731

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 1
Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 2
Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 3
Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 4
Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 5
Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 6
Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
черный
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 1
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 2
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 3
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 4
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 5
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 6
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 339029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофеварка капельная Kitfort КТ-731
2 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Дополнительный цвет
серебристый
Объем
1.6 л
Прочее
мерная ложка, фильтр
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик, металл
Основной цвет
черный
Мощность
900 Вт
Дисплей
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
отложенный старт
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х23
Вес, кг.
2.7

Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-731

Капельная кофеварка Кtfort КТ-731 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная и простая в использовании. Кофеварка идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Режим автозапуска позволит вам настроить автоматическое приготовление кофе к нужному часу без вашего участия. В установленное время кофеварка автоматически начнёт приготовление, а вам останется только подойти и насладиться вкусным ароматным напитком. По окончании приготовления кофеварка перейдёт в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится. Кофеварка оборудована противокапельной системой - затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. Резервуар ёмкостью 1,6 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек ёмкостью 130 мл. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось. Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Kitfort КТ-731




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Дополнительный цвет
серебристый
Объем
1.6 л
Прочее
мерная ложка, фильтр
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик, металл
Основной цвет
черный
Мощность
900 Вт
Дисплей
есть
Управление
электронное
Развернуть
Функции и особенности
отложенный старт
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка Кtfort КТ-731 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная и простая в использовании. Кофеварка идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Режим автозапуска позволит вам настроить автоматическое приготовление кофе к нужному часу без вашего участия. В установленное время кофеварка автоматически начнёт приготовление, а вам останется только подойти и насладиться вкусным ароматным напитком. По окончании приготовления кофеварка перейдёт в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится. Кофеварка оборудована противокапельной системой - затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. Резервуар ёмкостью 1,6 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек ёмкостью 130 мл. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось. Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка капельная Kitfort КТ-731 - стоимость товара 2800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...