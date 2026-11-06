Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W
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Характеристики
Тип товара
мини-печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
В наличии
Код товара: 327049
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 120 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
12
Описание товара Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W
Полная теплоизоляция корпуса позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей). Нижний нагревательный элемент скрытый. Термостат. Индикатор термостата. Таймер (90 мин). Автоотключение. Звуковой сигнал. Эмаль лёгкой очистки. Уплотнитель стеклянной дверцы. Защитное крепление из металла для стекла. Широкое термостойкое стекло. Плотное крепление нагревательных элементов, нагревательные элементы из нерж. Стали. Механизм легкого съема дверцы.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие
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Полная теплоизоляция корпуса позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей). Нижний нагревательный элемент скрытый. Термостат. Индикатор термостата. Таймер (90 мин). Автоотключение. Звуковой сигнал. Эмаль лёгкой очистки. Уплотнитель стеклянной дверцы. Защитное крепление из металла для стекла. Широкое термостойкое стекло. Плотное крепление нагревательных элементов, нагревательные элементы из нерж. Стали. Механизм легкого съема дверцы.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие
Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - данный товар вы можете купить по цене 6120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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