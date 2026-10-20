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Автомобильная антенна Триада-МА 76-05 Best купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильная антенна Триада-МА 76-05 Best

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Автомобильная антенна Триада-МА 76-05 Best
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 305710
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Автомобильная антенна Триада-МА 76-05 Best
990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
22х12х3
Вес, г.
500

Описание товара Автомобильная антенна Триада-МА 76-05 Best

На магнитном основании Триада-МА 76-05 Best. Пруток прямой 35 см в резине. Диаметр магнита 76 мм. Длина кабеля 3 м

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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
На магнитном основании Триада-МА 76-05 Best. Пруток прямой 35 см в резине. Диаметр магнита 76 мм. Длина кабеля 3 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильная антенна Триада-МА 76-05 Best - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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