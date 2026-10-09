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Коврик для мыши Genius GX-Pad 800S RGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши Genius GX-Pad 800S RGB

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Коврик для мыши Genius GX-Pad 800S RGB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши Genius GX-Pad 800S RGB
1 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
32х12х12
Вес, г.
520

Описание товара Коврик для мыши Genius GX-Pad 800S RGB

Коврик Genius GX-Pad 800S RGB с 10 режимами RGB подсветки, противоскользящим резиновым покрытием, гладкой поверхностью и micro-USB кабелем питания в оплетке

Отзывы о товаре Коврик для мыши Genius GX-Pad 800S RGB




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Коврик Genius GX-Pad 800S RGB с 10 режимами RGB подсветки, противоскользящим резиновым покрытием, гладкой поверхностью и micro-USB кабелем питания в оплетке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Genius GX-Pad 800S RGB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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