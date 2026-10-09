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Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12)

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Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12) - фото 1
Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
  • Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12) - фото 1
  • Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 28608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12)
820 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, кг.
2.3

Описание товара Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12)

Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А используется в качестве резервного или основного источника питания. Подходит для эхолотов и навигаторов.

Особенности:

  • Емкость аккумулятора 7 Ач;
  • Номинальное напряжение 12 В;
  • Допускается эксплуатация в любом положении;
  • Снабжен предохранительным клапаном.

Комплектация:

  • Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аксессуары для эхолотов

Отзывы о товаре Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Аккумуляторы
Описание

Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А используется в качестве резервного или основного источника питания. Подходит для эхолотов и навигаторов.

Особенности:

  • Емкость аккумулятора 7 Ач;
  • Номинальное напряжение 12 В;
  • Допускается эксплуатация в любом положении;
  • Снабжен предохранительным клапаном.

Комплектация:

  • Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аксессуары для эхолотов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12) - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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