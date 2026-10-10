Автомагнитола ACV AVS-811BR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
В наличии
Код товара: 248085
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 440 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1
Описание товара Автомагнитола ACV AVS-811BR
Функциональная и современная магнитола с Bluetooth станет отличным дополнением автомобиля. Читает носители USB и SD, поддерживает MP3/WMA, совместима со смартфонами для воспроизведения аудио в высоком качестве.
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Функциональная и современная магнитола с Bluetooth станет отличным дополнением автомобиля. Читает носители USB и SD, поддерживает MP3/WMA, совместима со смартфонами для воспроизведения аудио в высоком качестве.
Автомагнитола ACV AVS-811BR – стоимость товара 2440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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